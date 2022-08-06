В программу Олимпиады-2028 могут войти новые виды спорта

Оргкомитет Летней Олимпиады Лос-Анджелес обнародовал шорт-лист видов спорта, которые могут быть выбраны в качестве дополнительных дисциплин на Играх-2028.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в шорт-лист вошли картинг, крикет, бейсбол-софтбол, лакросс, брейк-данс, кикбоксинг, сквош, флаг футбол и каратэ. Самбо остался вне шорт-листа.

Представители этих федераций должны представить свои аргументы Оркгомитету в августе этого года. Кандидаты будут оцениваться по шести критериям. Окончательное решение будет принято на сессии МОК в Мумбаи (Индия), которая пройдет в мае 2023 года.

Ранее МОК подтвердил 28 видов спорта в олимпийской программе, оставив вопросы для бокса, тяжелой атлетики и современного пятиборья.

Напомним, что каратэ был в программе Олимпиады Токио-2020, где Рафаэль Агаев и Ирина Зарецка завоевали для Азербайджана серебряные медали.

