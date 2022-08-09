Президент «Барселоны» больше не собирается говорить о возвращении Месси

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что больше не собирается говорить о возвращении в каталонский клуб аргентинского нападающего Лионеля Месси, так как форвард в настоящее время является футболистом "Пари Сен-Жермен". Его слова передает PSG Talk, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Впредь я больше не собираюсь говорить о Месси. Лео - футболист "Пари Сен-Жермен", и надо уважать это. Сейчас я лишь скажу, что у нас есть моральный долг перед аргентинцем, и разговор об этом может пойти вразрез с нашими устремлениями. У меня хорошие отношения с его семьей", - сказал Лапорта.

Напомним, Месси принял решение покинуть команду после 18 лет в "Барселоне". В 2021 году он стал игроком "ПСЖ". В минувшем сезоне клуб стал победителем французской Лиги 1.

Месси принял участие в 34 матчах в составе столичной команды, в которых ему удалось забить 11 мячей и сделать 14 результативных передач. В стартовом матче сезона-2022/23 с "Клермоном" аргентинец оформил дубль, а "ПСЖ" одержал победу со счетом 5:0.