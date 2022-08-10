«Барселона» отказала Пике в просьбе играть бесплатно

Испанский защитник "Барселоны" Жерар Пике просил клуб позволить ему выступать бесплатно, чтобы помочь сине-гранатовым. Об этом сообщает AS, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Руководство "Барселоны" отказалось от такой меры. Вместо этого оклад 35-летнего игрока обороны будет существенно снижен. Пике в беседе с президентом клуба Жоаном Лапортой подчеркнул, что готов на любой оклад. Сине-гранатовые будут платить футболисту сумму, достаточную, чтобы иметь возможность регистрировать новичков.

Перед стартом сезона-2021/2022 Пике также пошел на понижение зарплаты, чтобы помочь клубу. Это позволило "Барселоне" вписаться в потолок зарплат и усилить команду новыми футболистами.

Пике начал выступления за "Барселону" в 2008 году. Вместе с клубом он восемь раз выигрывал чемпионат Испании, семь раз - Кубок страны, шесть раз - Суперкубок. В составе каталонцев он трижды завоевал Кубок Лиги чемпионов.