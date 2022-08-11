«ПСЖ» намерен избавиться от нападающего Икарди

Футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" в ближайшее время хочет избавиться от всего форварда Мауро Икарди. Об этом сообщает L'Equipe, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источника, такие намерения появились из-за испорченных отношений между нападающим и клубом.

Икарди стал игроком "ПСЖ" в сезоне-2019/2020. В минувшем сезоне чемпионата Франции принял участие в 24 мачтах, в которых забил четыре мяча. До этого игрок выступал за итальянский "Интер".