Азербайджанские баскетболисты выиграли у сборной Марокко на V Играх исламской солидарности

Азербайджанская мужская сборная по баскетболу (3х3) выиграла у сборной Марокко на V Играх исламской солидарности.

Как сообщает в понедельник Day.Az, выиграв сборную Марокко со счетом 18:11, команда прошла в 1/4 финала.

Ранее азербайджанские баскетболисты выиграли у сборных Турции и Мали со счётом 21:12 и 18:15 соответственно.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По итогам соревнований спортсменам будут вручены 355 медалей.