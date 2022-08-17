https://news.day.az/sport/1487937.html Азербайджанская женская сборная по баскетболу прошла в финал Исламиады - ФОТО
Азербайджанская женская сборная по баскетболу прошла в финал Исламиады - ФОТО
Азербайджанская женская сборная по баскетболу (3х3) выиграла у сборной Узбекистана на V Играх исламской солидарности.
Как сообщает в среду Day.Az, выиграв у сборной Узбекистана со счетом 16:7, азербайджанская команда прошла в финал.
В финале команда встретится со сборной Мали.
Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.
Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.
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