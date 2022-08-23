Стадион ФК Туран-Товуз получил сертификат ФИФА
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Искусственный газон стадиона футбольного клуба "Туран-Товуз" получил сертификат ФИФА - "Quality Pro".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, этот сертификат ФИФА позволяет проводить на Городском стадионе в Товузе матчи международного уровня.