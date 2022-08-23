https://news.day.az/sport/1489386.html Стадион ФК Туран-Товуз получил сертификат ФИФА - ФОТО
Стадион ФК Туран-Товуз получил сертификат ФИФА - ФОТО
Искусственный газон стадиона футбольного клуба "Туран-Товуз" получил сертификат ФИФА - "Quality Pro".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, этот сертификат ФИФА позволяет проводить на Городском стадионе в Товузе матчи международного уровня.
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