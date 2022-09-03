«Ливерпуль» выдал худший старт в АПЛ за все время работы Клоппа

В центральном матче шестого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" сыграл вничью с "Эвертоном", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе "Гудисон Парк" и завершилась со счетом 0:0.

На 69-й минуте игры главный арбитр поединка после видеопросмотра отменил взятие ворот "красных" после удара Конора Коуди.

Для "красных" старт сезона-2022/23 - худший с Юргеном Клоппом. После шести туров в активе команды под руководством немецкого специалиста девять очков, его команда занимает пятую строчку в турнирной таблице.

До этого меньшее количество баллов (8) мерсисайдцы набирали в 2015 году под руководством Брендона Роджерса. В октябре 2015-го на смену Рождерсу прибыл как раз Клопп.

"Эвертон" набрал в этой игре свое четвертое очко и поднялся на 14-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.