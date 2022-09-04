https://news.day.az/sport/1492562.html Форвард «Барселоны» Левандовски повторил достижение Роналду и Фалькао
Форвард «Барселоны» Левандовски повторил достижение Роналду и Фалькао
Нападающий каталонской "Барселоны" Роберт Левандовски поразил ворота андалусийской "Севильи" в матче четвертого тура чемпионата Испании по футболу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным Opta, польский форвард стал третьим игроком в Ла Лиге, который сумел забить минимум пять мячей в четырех стартовых встречах турнира.
До этого подобное в 2009 году осуществлял Криштиану Роналду, а в 2011-м - Радамель Фалькао.
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