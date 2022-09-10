https://news.day.az/sport/1494441.html Азербайджанский дзюдоист завоевал серебряную медаль европейского турнира
Азербайджанский дзюдоист завоевал серебряную медаль европейского турнира
Азербайджанский дзюдоист Ровшан Алиев завоевал серебряную медаль открытого европейского турнира в итальянском Риччоне.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в поединке за золотую медаль выступающий в весовой категории 60 кг спортсмен встретился с турецким дзюдоистом Салихом Йылдызом.
Проиграв сопернику по штрафным очкам, он занял второе место.
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