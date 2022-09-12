https://news.day.az/sport/1494825.html Арда Туран завершил карьеру
Арда Туран завершил карьеру
Арда Туран завершил футбольную карьеру.
Как передает Day.Az, об этом сообщил сам футболист.
Арда Туран, последним клубом которого был "Галатасарай", обнародовал свое решение через ютуб-канал жены.
Отметим, Арда Туран защищал честь "Галатасарая" (2005-11, 2020-22 годы), мадридского "Атлетико" (2011-15), "Барселоны" (2015-20), играл в аренде за "Манисаспор" (2006) и "Башакшехир" (2018-20), в 2006-17 годах был игроком сборной Турции.
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