Арда Туран завершил карьеру

Арда Туран завершил футбольную карьеру.

Как передает Day.Az, об этом сообщил сам футболист.

Арда Туран, последним клубом которого был "Галатасарай", обнародовал свое решение через ютуб-канал жены.

Отметим, Арда Туран защищал честь "Галатасарая" (2005-11, 2020-22 годы), мадридского "Атлетико" (2011-15), "Барселоны" (2015-20), играл в аренде за "Манисаспор" (2006) и "Башакшехир" (2018-20), в 2006-17 годах был игроком сборной Турции.