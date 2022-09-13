https://news.day.az/sport/1495075.html Азербайджанский каратист Ульви Мамедов стал чемпионом мира - ФОТО
Азербайджанский каратист Ульви Мамедов стал чемпионом мира - ФОТО
В чешском городе Пардубице прошел 12-й чемпионат мира по шотокан карате, организованный Всемирной федерацией шотокана (WSF).
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, национальная сборная Азербайджана также участвовала в первенстве.
Ульви Мамедов, выступающий в весовой категории до 84 килограммов среди взрослых, выиграл все 4 поединка.
Поднявшись на высшую ступень пьедестала почета, У.Мамедов завоевал титул чемпиона мира.
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