Азербайджанский каратист Ульви Мамедов стал чемпионом мира

В чешском городе Пардубице прошел 12-й чемпионат мира по шотокан карате, организованный Всемирной федерацией шотокана (WSF).

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, национальная сборная Азербайджана также участвовала в первенстве.

Ульви Мамедов, выступающий в весовой категории до 84 килограммов среди взрослых, выиграл все 4 поединка.

Поднявшись на высшую ступень пьедестала почета, У.Мамедов завоевал титул чемпиона мира.