Роналду намерен сыграть на чемпионате Европы — 2024

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что собирается принять участие в чемпионате Европы - 2024. Его слова передает Renascenca, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я надеюсь быть частью сборной еще несколько лет. Мои амбиции велики. Все еще чувствую огромную мотивацию. Мой путь в сборной еще не завершился. В нашей национальной команде много качественной молодежи. Впереди чемпионат мира, а еще я хочу сыграть на ближайшем чемпионате Европы", - сказал Роналду.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Роналду не смог отметиться результативными действиями в шести проведенных матчах. Единственный мяч в этом сезоне португалец записал на свой счет в матче с "Шерифом" в Лиге Европы.

На групповом этапе чемпионата мира - 2022 португальцы в сыграют с Южной Кореей, Ганой и Уругваем.