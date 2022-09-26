«Барселона» и «Ливерпуль» могут обменяться игроками

"Барселона" и "Ливерпуль" могут совершить обмен футболистами в грядущее зимнее трансферное окно, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

Как сообщает Sport.es, в сторону каталонской команды отправится бразильский нападающий Роберто Фирмино, а в обратном направлении последует голландец Мемфис Депай.

Причиной такого обмена являются истекающие контракты футболистов. И у Фирмино, и у Депая срок действия соглашения с нынешними клубами заканчивается летом следующего года. Чтобы не терять игроков бесплатно, клубы раздумывают над тем, чтобы совершить эту сделку, которая может удовлетворить обе стороны.

Фирмино в текущем сезоне восемь раз выходил на поле в футболке "Ливерпуля". На его счету три гола и три голевые передачи (все в рамках английской Премьер-лиги). У Депая показатели скромнее: голландец всего лишь три раза вышел в составе каталонского клуба, в которых смог отличиться лишь одним забитым мячом.