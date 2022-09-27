В ЮАР рассчитывают принять Гран-при в 2024 году

В Формуле 1 надеялись включить Гран-при ЮАР в календарь следующего года, но сторонам, имеющим отношение к этому проекту, не удалось достичь согласия, однако местные организаторы уверены, что в 2024-м его все-таки удастся реализовать.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Антон Ру, глава национальной автоспортивной федерации MSA, в интервью южноафриканскому изданию News24 Sport подтвердил: "Причина, из-за которой этап Формулы 1 не состоится в 2023 году, связана с тем, что местный промоутер не смог предоставить финансовые гарантии.

Эта проблемная ситуация сложилась не по вине FIA, Формулы 1, MSA или правительства, а лишь из-за того, что местный промоутер не справился. Теперь нам нужно заменить местного промоутера. Но я вполне уверен, что наша гонка будет включена в календарь 2024 года".

Местный промоутер, упомянутый Ру - это компания South Africa Grand Prix Ltd, которой руководит Уоррен Шектер, племянник чемпиона мира 1979 года Джоди Шектера.

Шектер комментировать это заявление отказался, сославшись на то, что не может раскрывать детали переговорного процесса.