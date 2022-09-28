Исмаилов и Перри устроили драку на пресс-конференции

Российский боец MMA Магомед Исмаилов и бывший боец UFC Майк Перри устроили драку на пресс-конференции накануне турнира "Бойцовского клуба РЕН ТВ".

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, Исмаилов пришел на встречу, чтобы поддержать Вагаба Вагабова перед поединком с американским бойцом ММА Алексом Николсоном. Перри появился на пресс-конференции в качестве тренера Николсона.

Исмаилов вызвал на бой Перри. Они встретились лицом к лицу, после чего началась словесная перепалка, переросшая в драку. Ведущим и участникам пресс-конференции пришлось разнимать участников драки.

Позже Исмаилов заявил, что услышал оскорбления в адрес своей матери. Перри отрицает, что он говорил что-то подобное.