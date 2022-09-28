Месси вошел в топ-3 лучших бомбардиров сборных в истории

Сборная Аргентины по футболу разгромила национальную команду Ямайки в товарищеском матче со счетом 3:0, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Забитыми мячами отметились Хулиан Альварес и Лионель Месси (дважды). Благодаря этому дублю Месси достиг отметки в 90 голов за сборную и вышел на третье место в списке лучших бомбардиров национальных команд в истории.

Первое место по этому показателю занимает нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду. На его счету 117 голов. На втором месте расположился иранец Али Даеи. В его активе 109 мячей.

Также капитан сборной Аргентины стал пятым футболистом, достигшим отметки в 100 побед за национальную команду. Первое место занимает испанский защитник Серхио Рамос (131 победа).

20 ноября стартует чемпионат мира - 2022, который пройдет в Катаре. Сборная Аргентины сыграет в одной группе с командами Мексики, Саудовской Аравии и Польши.