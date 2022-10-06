Бренд Off-White сделал униформу для итальянского клуба «Милан»

Бренд Off-White разработал новую форму для итальянской команды серии А "Милан". Об этом пишет WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Для спортивной команды были сшиты бомберы и костюмы, на рукавах которых нанесена красная надпись "Я поддерживаю спорт ради перемен". Этот девиз является отсылкой к акциям "Я поддерживаю" покойного создателя Off-White Вирджила Абло в 2020 году. Лозунг также хорошо перекликается с "Манифестом "Милана" о равенстве, разнообразии и инклюзии".

Для Off-White эта сделка - первое сотрудничество с футбольной командой.

"Этот союз является праздником человечества и несет в себе ощутимое обязательство использовать свою платформу для создания позитивных изменений", - говорилось в заявлении Off-White.