Лига чемпионов: все результаты матчей первого игрового дня - ФОТО
В Лиге чемпионов сыграны матчи 4-го тура. Во вторник, 11 октября, состоялись матчи групп E, F, G и H.
Day.Az предлагает вашему вниманию все результаты игрового дня.
Группа Е "Динамо" Загреб (Хорватия) - "Ред Булл Зальцбург" (Австрия) - 1:1; "Милан" (Италия) - "Челси" (Англия) - 0:2;
Группа F "Селтик" (Шотландия) - "РБ Лейпциг" (Германия) - 0:2; "Шахтёр" (Украина) - "Реал" (Испания) - 1:1;
Группа G "Боруссия" Д (Германия) - "Севилья" (Испания) - 1:1; "Копенгаген" (Дания) - "Манчестер Сити" (Англия) - 0:0;
Группа H "Маккаби" Хайфа (Израиль) - "Ювентус" (Италия) - 2:0; "ПСЖ" (Франция) - "Бенфика" (Португалия) - 1:1.
Следующие встречи Лиги чемпионов состоятся уже в среду, 12 октября.
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