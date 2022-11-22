"Манчестер Юнайтед" разорвал контракт с Роналду

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" расторг контракт с португальским нападающим Криштиану Роналду. Сейчас лидер португальской сборной находится на чемпионате мира в Катаре.

Как сообщает Day.Az, сообщение о расторжении соглашения появилось на сайте "Манчестера". Подробности не уточняются. Пока неясно, был ли контракт разорван в одностороннем порядке.

Впрочем, исключать этого нельзя, поскольку Роналду сделал целый ряд критических заявлений в адрес "красных дьяволов" и руководства клуба.