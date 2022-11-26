Кай Хавертц сделал заявление об акциях протеста команды на ЧМ

Полузащитник сборной Германии Кай Хавертц сделал заявление об акциях протеста, проводимых командой во время чемпионата мира 2022 года в Катаре. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru его слова приводятся на сайте Немецкого футбольного союза.

Футболист сказал, что Германия больше не устроит подобные акции, так как уже четко выразила свою точку зрения. Он подчеркнул, что команда на сто процентов сконцентрирована на футболе. "Если честно, сложно вновь высказываться на эту тему. Все знают, какова наша точка зрения", - добавил Хавертц.