Тренер сборной Аргентины Скалони: мексиканцы наслаждались игрой Месси

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони оценил игру Лионеля Месси в матче второго тура группового этапа чемпионата мира против Мексики, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru об этом сообщает Mundo Deportivo.

"Мы много лет знаем, что у нас есть самый лучший футболист в мире. Думаю, что даже мексиканские болельщики наслаждаются им, несмотря на то что он им забил", - сказал Скалони.