https://news.day.az/sport/1514732.html Тренер сборной Аргентины Скалони: мексиканцы наслаждались игрой Месси
Тренер сборной Аргентины Скалони: мексиканцы наслаждались игрой Месси
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони оценил игру Лионеля Месси в матче второго тура группового этапа чемпионата мира против Мексики, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru об этом сообщает Mundo Deportivo.
"Мы много лет знаем, что у нас есть самый лучший футболист в мире. Думаю, что даже мексиканские болельщики наслаждаются им, несмотря на то что он им забил", - сказал Скалони.
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