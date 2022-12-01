ЧМ-2022: На матче Коста-Рика-Германия забит первый гол

23:10

Раум с левого фланга на скорости сделал подачу к линии вратарской, откуда неприкрытый Гнабри головой подрезал мяч в дальний угол ворот! 0:1 в пользу Германии.

23:01

Начался матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира, в котором сборная Германии играет с Коста-Рикой. Встреча между командами проходит на стадионе "Эль-Байт" в Эль-Хауре.

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, стартовый свисток главного арбитра матча Стефани Фраппара прозвучал в 23:00 по бакинскому времени. встречи.

Стартовые составы команд:

Коста-Рика: Навас - Варгас, Вастон, Дуарте, Фуллер, Овьедо - Борхес, Техеда, Агилера, Кемпбелл - Венегас.

Германия: Нойер - Рюдигер, Раум, Зюле, Киммих - Горецка, Гюндоган, Мусиала - Гнабри, Мюллер, Зане.

В данный момент Германия занимает последнее, четвёртое место группы Е, набрав 1 очко. Коста-Рика находится на третьей позиции, имея в активе 3 очка. В параллельной встрече лидер квартета, сборная Испании (4) играет с Японией (3), которая находится на втором месте.