На ЧМ в Катаре оформили первый хет-трик

Нападающий сборной Португалии Гонсалу Рамуш стал автором первого хет-трика на чемпионате мира - 2022, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Форвард вышел на матч 1/8 финала турнира в Катаре против национальной команды Швейцарии в стартовом составе, заняв место Криштиану Роналду. Он отличился на 17, 51 и 67-й минутах встречи.

Матч закончился разгромной победой подопечных Фернанду Сантуша со счетом 6:1.

Также в составе сборной Португалии отличились Пепе, Рафаэл Геррейру и Рафаэл Леау. Единственный гол в составе сборной Швейцарии забил Мануэль Аканджи.

Эта победа позволила сборной Португалии выйти в четвертьфинал турнира, где команда 10 декабря встретится с Марокко. Африканцы сегодня переиграли Испанию, точнее исполнив послематчевые пенальти.