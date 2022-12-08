Роналду пригрозил уйти из сборной Португалии

Капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду заявил главному тренеру Фернанду Сантушу о том, что может уйти из команды из-за конфликта с наставником. Об этом сообщает Record, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, 37-летний футболист задумался об уходе после того, как был заменен по ходу матча с Южной Кореей (1:2) на групповом этапе чемпионата мира - 2022 в Катаре. Роналду был недоволен решением Сантуша, крикнув тренеру: "Ты чертовски спешишь заменить меня!" Напомним, в том матче игрок был заменен на 65-й минуте.

В матче против сборной Швейцарии (6:1) в 1/8 финала Роналду не попал в стартовый состав национальной команды, появившись на поле только на 73-й минуте при счете 5:1.

Следующий матч Португалия проведет против сборной Марокко, которая в 1/8 финала выбила Испанию, оказавшись сильнее в серии пенальти. Игра состоится 10 декабря, стартовый свисток прозвучит в 19.00 по бакинскому времени.