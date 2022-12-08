Оливейра назвал лучшего бойца года в UFC

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Чарльз Оливейра выбрал лучшего бойца года в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он опубликовал пост в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Оливейра назвал своего соотечественника Алекса Перейру лучшим спортсменом промоушена в 2022 году. "Этот парень сумел победить великого и талантливого чемпиона и завоевал пояс в среднем весе", - объяснил он свой выбор.

13 ноября Перейра стал чемпионом UFC в среднем весе. Он одержал победу техническим нокаутом над бывшим обладателем титула новозеландцем Исраэлем Адесаньей на турнире UFC 281.

Всего на счету 35-летнего Перейры семь побед в восьми схватках. В UFC он выиграл четыре из четырех поединков.