В КНДР впервые показали матч ЧМ-2022 в Катаре с участием Южной Кореи

По государственному телевидению КНДР впервые показали матч сборной Южной Кореи на чемпионате мира по футболу в Катаре, пишет NK News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Зрители увидели игру 1/8 финала ЧМ-2022 команд Бразилии и Южной Кореи, завершившуюся разгромной победой южноамериканской сборной со счетом 4:1. Ранее Центральное телевидение КНДР не транслировало матчей турнира с участием южнокорейцев, но зато показало, хотя и в записи, а не в прямом эфире, встречи с участием команд США и Японии, чего не делало во время ЧМ-2014 и ЧМ-2018.

Голами в матче со сборной Южной Кореи отметились бразильцы Винисиус Жуниор, Неймар, Ришарлисон и Лукас Пакета.

В четвертьфинале сборная Бразилии сыграет с хорватами. Матч пройдет 9 декабря и начнется в 18:00 по московскому времени. Также на этой стадии сыграют Нидерланды и Аргентина, Англия и Франция, Португалия и Марокко.

Чемпионат мира стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Турнир проходит на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на "Национальном стадионе".