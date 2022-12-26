Мбаппе поставил ПСЖ ультиматум

Французский нападающий Килиан Мбаппе назвал три условия, при которых он готов остаться в "Пари Сен-Жермен", утверждает OK Diario, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, форвард поставил руководству клуба ультиматум: подписать нападающего "Тоттенхэма" Гарри Кейна и назначить на пост главного тренера команды Зинедина Зидана, ранее возглавлявшего "Реал". Кроме того, Мбаппе попросил продать бразильского нападающего Неймара, с которым у француза случился конфликт.