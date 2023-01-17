Ла Лига подала иск против ФИФА

Руководство Ла Лиги подало иск против Международной федерации футбола (ФИФА) в Спортивный Арбитражный суд (CAS). Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на AS.

Причиной стало изменение формата проведения клубного чемпионата мира, а именно участие в турнире 32 команд с 2025 года. По мнению руководителей чемпионата Испании, ФИФА не заботится об экосистеме футбола. "Она думает только о небольшой группе клубов, когда как в футболе много лиг, тысячи клубов и игроков, которые не участвуют в этих турнирах", - заявили они.