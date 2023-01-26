УЕФА утвердил новые форматы европейских квалификаций и Лиги наций

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на заседании в Ньоне (Швейцария) утвердил новые форматы соревнований мужских сборных, которые вступят в силу в сентябре 2024 года.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА, передает Day.Az со ссылкой на Матч.

Исполком УЕФА изменил формат Лиги наций, добавив новый раунд плей‑офф. В Лиге А победители групп и команды, ставшие вторыми, проведут двухматчевый раунд на выбывание, в котором будут разыграны путевки в "Финал четырех". Сборные, занявшие третье место в Лиге A, второе и третьи места в Лиге B и второе место в Лиге C, проведут между собой раунд плей‑офф из двух матчей, в котором будет определено, кто пойдет на повышение или понижение в лигах.

Также был изменен формат отбора на чемпионат Европы и европейской квалификации на чемпионат мира. Сборные будут разделены на 12 групп по четыре и пять команд. Победители групп получат прямые путевки на Евро или ЧМ, а команды, занявшие вторые места либо получат прямые путевки, либо примут участие в стыковых матчах (вместе с участниками "стыков" за путевки на Евро из Лиги наций)

Отмечается, что УЕФА не рассматривал изменение формата чемпионата Европы. В турнире по‑прежнему будут принимать участие по 24 команды.

Словакия была названа страной‑хозяйкой финального турнира молодежного чемпионата Европы‑2025. Также исполком УЕФА решил прекратить применение протокола о возобновлении игр, который был принят из‑за COVID‑19.

Следующее заседание исполкома УЕФА пройдет 4 апреля 2023 года.