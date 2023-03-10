Мне очень понравилось выступать в Национальной арене гимнастики в Баку.

Об этом сказала в пятницу Trend участница Кубка мира FIG по спортивной гимнастике в Баку, спортсменка из Нидерландов Эйтора Торсдоттир, передает Day.Az.

"Первый раз прилетела на соревнования в Баку. В восторге от гимнастической арены, соревновательный зал замечательный. Снаряды удобные, как дома, на них работать легко", - отметила она.

Эйтора Торсдоттир, которая успела совершить небольшую прогулку по городу, подчеркнула, что восхищена красотой столицы Азербайджана.

"Смогла немного погулять, мне понравилась архитектура, она значительно отличается от того, откуда я прилетела. Надеюсь, мне удастся посмотреть больше достопримечательностей города", - добавила она.

Отметим, что Кубок мира FIG по спортивной гимнастике проходит 9-12 марта в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях участвуют 173 гимнаста из 48 стран мира, что является рекордом по количеству стран-участниц за всю историю проведения Кубков мира по гимнастическим дисциплинам в нашей стране.

В первые два дня четырехдневных соревнований Кубка мира в Баку проходят квалификационные этапы, а в оставшиеся дни - финалы, по итогам которых определятся победители и призеры в упражнениях на отдельных снарядах. Также гимнастам, набравшим наивысший балл, будет вручен традиционный Кубок AGF Trophy.

Азербайджан на соревнованиях представляют Никита Симонов и Иван Тихонов (мужская спортивная гимнастика), Самира Гахраманова и Назанин Теймурова (женская спортивная гимнастика). По итогам первого дня соревнований Никита Симонов прошел в финал упражнения на кольцах.