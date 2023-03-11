Атмосфера в Национальной арене гимнастики замечательная, счастлива здесь находиться и наблюдать, как проходят финальные соревнования Кубка мира по спортивной гимнастике. Об этом сказала в субботу Trend юная зрительница соревнований Аян Султанова, передает Day.Az.

"Первый раз посещаю Национальную арену гимнастики. Волнительно наблюдать воочию за ходом соревнований, раньше смотрела турниры только по телевизору. Спортивную гимнастику люблю, считаю ее очень зрелищным видом спорта. Желаю удачи азербайджанскому гимнасту Никите Симонову, который сегодня выступит в финале. Мы все за него болеем, и будем рады его результату", - подчеркнула 13-летняя зрительница.

Отметим, что Кубок мира FIG по спортивной гимнастике проходит 9-12 марта в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях участвуют 173 гимнаста из 48 стран мира, что является рекордом по количеству стран-участниц за всю историю проведения Кубков мира по гимнастическим дисциплинам в нашей стране.

В финальных соревнованиях наряду с Никитой Симоновым (упражнение на кольцах), завтра, 12 марта, выступят азербайджанские спортсмены Иван Тихонов (упражнение на перекладине) и Назанин Теймурова (вольные упражнения).