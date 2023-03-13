Южная Корея отказалась проводить Олимпийские игры с КНДР

Южная Корея решила подать заявку на проведение Олимпийских игр летом 2036 года, но отказалась от идеи совместного проведения соревнований с КНДР, заявил мэр Сеула О Сэ Хун. Цитату приводит Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я думаю, что стратегия на 2032 год была обречена на провал из-за непредсказуемости межкорейских отношений", - подчеркнул он.

Надеясь на улучшение отношений с Северной Кореей, в 2021 году Сеул направил в Международный олимпийский комитет (МОК) предложение о совместном проведении Олимпийских игр 2032-го.