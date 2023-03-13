https://news.day.az/sport/1546180.html Южная Корея отказалась проводить Олимпийские игры с КНДР
Южная Корея отказалась проводить Олимпийские игры с КНДР
Южная Корея решила подать заявку на проведение Олимпийских игр летом 2036 года, но отказалась от идеи совместного проведения соревнований с КНДР, заявил мэр Сеула О Сэ Хун. Цитату приводит Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Я думаю, что стратегия на 2032 год была обречена на провал из-за непредсказуемости межкорейских отношений", - подчеркнул он.
Надеясь на улучшение отношений с Северной Кореей, в 2021 году Сеул направил в Международный олимпийский комитет (МОК) предложение о совместном проведении Олимпийских игр 2032-го.
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