"Барселона" обыграла "Реал" со счетом 2:1 в центральном матче 26-го тура чемпионата Испании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Команда одержала победу на поле каталонского клуба благодаря голу Франка Кесси на 90-й минуте, второй из добавленных.

"Реал" вышел вперед на девятой минуте после автогола Рональда Араухо, перед перерывом забил полузащитник "Барселоны" Серхи Роберто.

В конце второго тайма судья отменил мяч Марко Асенсио из-за положения вне игры. "Барселона" лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании с отрывом от "Реала" в 12 очков.