https://news.day.az/sport/1548247.html «Барселона» обыграла «Реал»
«Барселона» обыграла «Реал»
"Барселона" обыграла "Реал" со счетом 2:1 в центральном матче 26-го тура чемпионата Испании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Команда одержала победу на поле каталонского клуба благодаря голу Франка Кесси на 90-й минуте, второй из добавленных.
"Реал" вышел вперед на девятой минуте после автогола Рональда Араухо, перед перерывом забил полузащитник "Барселоны" Серхи Роберто.
В конце второго тайма судья отменил мяч Марко Асенсио из-за положения вне игры. "Барселона" лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании с отрывом от "Реала" в 12 очков.
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