УЕФА начал расследование против «Барселоны» по делу о подкупе судей

"Барселоне" может грозить отстранение от Лиги чемпионов на один сезон, вне зависимости от решения испанского суда.

Дисциплинарно-этическая инстанция УЕФА назначила инспекторов для расследования в отношении "Барселоны" по делу о выплатах вице-президенту технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, как передает Day.Az об этом сообщается на сайте организации.

В прокуратуре считают, что период с 2001 по 2018 год клуб выплатил Негрейре более €7 млн. Сам Негрейра утверждал, что это была плата за консультации по судейству, поскольку "Барселона" хотела убедиться, что ее не засуживают. В клубе также отрицают какие-либо нарушения.

Возможной санкцией к "Барселоне" может стать запрет на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.