https://news.day.az/sport/1549221.html «Барселоне» грозит исключение из Ла Лиги
«Барселоне» грозит исключение из Ла Лиги
Руководство Ла Лиги планирует отправить жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) на каталонскую "Барселону", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Жалоба связана с делом о платежах каталонцев бывшему вице-президенту судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Ла Лига может передать материалы в ФИФА уже в ближайшее время.
"Барселоне" может грозить снятие очков или перевод в более низкую лигу.
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