«Барселоне» грозит исключение из Ла Лиги

Руководство Ла Лиги планирует отправить жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) на каталонскую "Барселону", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Жалоба связана с делом о платежах каталонцев бывшему вице-президенту судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Ла Лига может передать материалы в ФИФА уже в ближайшее время.

"Барселоне" может грозить снятие очков или перевод в более низкую лигу.