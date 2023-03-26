https://news.day.az/sport/1549683.html Сегодня в Баку состоится благотворительный матч между «Карабахом» и «Галатасараем»
Сегодня в Баку состоится благотворительный матч между «Карабахом» и «Галатасараем»
Сегодня в Баку состоится благотворительный футбольный матч между азербайджанским клубом "Карабах" и турецким "Галатасараем".
Как сообщает в воскресенье Day.Az, матч, который будет проведен на Бакинском олимпийском стадионе, начнется в 20:00.
Судить игру будет рефери ФИФА Алияр Агаев. Ему будут помогать Зейнал Зейналов и Акиф Амирали. Четвертым арбитром будет Турал Гурбанов. Судьями VAR будут Джавид Джалилов и Муслим Алиев.
Вырученные от матча средства будут направлены на помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.
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