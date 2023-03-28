Главный тренер сборной Эстонии о предстоящем матче против Азербайджана

Главный тренер сборной Эстонии по футболу Томас Хеберли после матча группы F отбора на ЕВРО-2024 против Австрии (1:2) коснулся следующей встречи в группе с командой Азербайджана, которая намечена на 17 июня, передает Day.Az со ссылкой на сайт УЕФА.

"Мы не боялись рисковать, австрийцам в итоге тоже пришлось идти на риск. Мы доказали, что достаточно сильны, а в следующем матче против Азербайджана сможем показать еще больше. Будет другая игра, сможем чаще владеть мячом и показать не контратакующий, а атакующий футбол", - заявил Хеберли.

