В «Барселоне» подтвердили контакты с Месси по поводу возвращения в клуб

Вице-президент испанской "Барселоны" Рафа Юсте заявил о наличии контактов с бывшим игроком клуба Лионелем Месси о его возвращении, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Буду ли я просить Месси вернуться? Хочу ли я, чтобы он вернулся? Есть ли контакты между нами? Я бы ответил да на все.

Лео и его семья знают о моей привязанности к ним. Если мы говорим о "Барселоне", мы говорим о Лео. Я был бы рад, если бы он вернулся, чтобы представлять нас не только на поле. Красивые истории в жизни должны хорошо заканчиваться. У нас есть с ним контакты", - передает слова Юсте Marca.

В августе 2021 года аргентинец перебрался в "Пари Сен-Жермен". После 18 лет в "Барселоне" аргентинец принял решение покинуть команду. Вместе с ней он 10 раз становился чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов.

Всего в текущем сезоне на счету Месси 13 забитых мячей и 13 результативных передач в 23 матчах чемпионата Франции. Еще 4+4 у аргентинца в шести матчах Лиги чемпионов.

Его контракт с "ПСЖ" рассчитан до июня 2023 года. В СМИ сообщалось о возможном переезде чемпиона мира в один из клубов МЛС.