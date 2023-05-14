Президент итальянской лиги прокомментировал успех "Наполи"

Президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина прокомментировал чемпионство "Наполи", передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

"Наполи" подтвердил, что идеи по-прежнему важны и имеют гораздо большее значение, чем деньги. Менеджмент [находится] в приоритете по сравнению с покупкой футболистов, которые потом не играют решающей роли в успехе", - отметил Гравина.