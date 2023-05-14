https://news.day.az/sport/1564002.html Президент итальянской лиги прокомментировал успех "Наполи"
Президент итальянской лиги прокомментировал успех "Наполи"
Президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина прокомментировал чемпионство "Наполи", передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.
"Наполи" подтвердил, что идеи по-прежнему важны и имеют гораздо большее значение, чем деньги. Менеджмент [находится] в приоритете по сравнению с покупкой футболистов, которые потом не играют решающей роли в успехе", - отметил Гравина.
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