Манчестер Юнайтед готовится к обновлению состава

Стал известен список футболистов "Манчестер Юнайтед", которых главный тренер клуба Эрик тен Хаг не видит в составе команды на следующий сезон. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом сообщает журналист Николо Скира в своих соцсетях.

По данным источника, "МЮ" в летнее трансферное окно могут покинуть вратарь Дин Хендерсон, защитники Гарри Магуайр, Брендон Уильямс, Эрик Бейи и Алекс Теллес, хавбеки Скотт Мактоминей, Донни ван де Бек и форварды Антони Марсьяль, Энтони Эланга и Ваут Вегорст.

После 36 туров Английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Юнайтед" набрал 69 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.

3 июня состоится финал Кубка Англии, в котором подопечные Эрика тен Хага сыграют с чемпионом страны "Манчестер Сити". Встреча пройдет на лондонском стадионе "Уэмбли" и начнется в 17:00 по московскому времени.

Тен Хаг работает с манкунианцами первый сезон. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2025 года.