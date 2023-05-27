Азербайджанский дзюдоист завоевал серебряную медаль на турнире Гран-при Австрии

Азербайджанский дзюдоист Рашид Мамедалиев завоевал серебряную медаль на турнире Гран-при, прошедшем в австрийском Линце.

Как сообщает Day.Az, Рашид Мамедалиев, выступавший на турнире в весовой категории 73 кг, в финальном поединке встретился с Тохаром Бутбуллом из Израиля.

Р.Мамедалиев, проигравший сопернику, завершил турнир с серебряной медалью.