https://news.day.az/sport/1567972.html Азербайджанский дзюдоист завоевал серебряную медаль на турнире Гран-при Австрии
Азербайджанский дзюдоист завоевал серебряную медаль на турнире Гран-при Австрии
Азербайджанский дзюдоист Рашид Мамедалиев завоевал серебряную медаль на турнире Гран-при, прошедшем в австрийском Линце.
Как сообщает Day.Az, Рашид Мамедалиев, выступавший на турнире в весовой категории 73 кг, в финальном поединке встретился с Тохаром Бутбуллом из Израиля.
Р.Мамедалиев, проигравший сопернику, завершил турнир с серебряной медалью.
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