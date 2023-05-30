«Галатасарай» стал чемпионом

В рамках 34-го тура чемпионата Турции по футболу встречались команды "Анкарагюджю" и "Галатасарай".

Как сообщает Day.Az, игра завершилась победой "Галатасарая" со счетом 4:1. Единственный гол хозяев поля забил Фелисиу Милсон (16-я минута). В составе победителей забили Мауро Икарди (7,38 минуты), Барыш Йылмаз (73), Серхио Оливейра (78).

Тем самым "Галатасарай" добился необходимой победы и стал чемпионом Турции.