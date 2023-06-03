Месси покидает ПСЖ

Лионель Месси все-таки покидает французский футбольный клуб ПСЖ с окончанием сезона.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об уходе легендарного футболиста сообщил тренер "парижан" Кристоф Гальтье. Наставник ПСЖ: было честью работать с лучшим игроком в истории футбола.

Последний матч за ПСЖ Месси сыграет на домашнем стадионе клуба "Парк де Пренс" 2 июня. Месси выступал за "парижан" с лета 2021 года, провел за клуб 74 матча, забив 32 мяча и сделав 35 голевых передач. С окончанием сезона в Лиге 1 величайший футболист современности станет свободным агентом.