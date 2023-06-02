https://news.day.az/sport/1569882.html Эрдоган и другой высокопоставленный гость посмотрят финал Лиги Чемпионов
Эрдоган и другой высокопоставленный гость посмотрят финал Лиги Чемпионов
Президент Турции Реджеп Эрдоган будет присутствовать на финальном матче Лиги чемпионов между миланским "Интером" и английским "Манчестер Сити" в Стамбуле. Вместе с ним за игрой будет наблюдать президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.
Как передает Day.Az, об этом пишет газета Hürriyet со ссылкой на источники.
"После двусторонней встречи с президентом Эрдоганом эмир ОАЭ посмотрит финал Лиги чемпионов в Стамбуле", - пишет издание.
Финал Лиги чемпионов между английским "Манчестер Сити" и итальянским "Интером" состоится 10 июня на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле.
Ранее мы писали об ожидаемой прибыли с финала Лиги Чемпионов.
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