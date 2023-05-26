Финал Лиги чемпионов принесет Стамбулу десятки миллионов прибыли

Финал Лиги чемпионов УЕФА, который пройдет 10 июня 2023 года на стадионе имени Ататюрка в Стамбуле, принесет турецкому мегаполису экономическую выгоду в 75 млн евро, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

В Стамбуле состоялось мероприятие, посвященное подготовке к финальному матчу. Мероприятие организовано главным спонсором Лиги чемпионов, компанией Mastercard.

Выступивший на мероприятии генеральный директор MasterCard по Турции и Азербайджану Авшар Гюрдал напомнил, что компания является главным спонсором лиги чемпионов на протяжении около 30 лет.

"В этом году финал Лиги чемпионов пройдет в Стамбуле. Компания Mastercard изучила расходы по платежным картам в городах, которые принимали последние три финала. Доходы Турции от туризма в 2022 году составили 44 млрд евро, из которых 40 процентов приходятся на Стамбул. Принимая во внимание эти данные, можно спрогнозировать, что финальный матч принесет Стамбулу прибыль в 75 млн евро", - сказал он.

Участвовавший в мероприятии заместитель гендиректора турецкого Garanti BBVA Мурат Чагры Сузер рассказал, что болельщики начинают тратить больше денег на спортивные сувениры во время важных матчей.

"Например, в преддверии игр болельщики делают примерно в 3,5 раза больше покупок в магазинах своих любимых команд. Кроме того, на 23 процента растет общий счет расходов в ресторанах в день матчей", - сказал он.