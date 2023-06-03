ПСЖ покидает еще одна звезда

Защитник "ПСЖ" Серхио Рамос, для которого матч с "Клермоном" станет последним в футболке парижского клуба, попрощался с командой, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

"Завтра особенный день, когда я попрощаюсь с этапом моей жизни. Прощай, "ПСЖ". Не знаю, в скольких местах можно чувствовать себя как дома, но, без сомнения, "ПСЖ", болельщики и Париж дарили мне похожие чувства. Спасибо за два особенных года, на протяжении которых я смог сыграть в каждом турнире и выложиться по полной. Я столкнусь с новыми вызовами, буду носить другие цвета, но сначала и в последний раз - вперёд, Париж!" - написал Рамос в своих соцсетях.

Рамос выступал за "ПСЖ" с 2021 года, перейдя в команду на правах свободного агента. Ранее он 16 лет играл в составе мадридского "Реала".

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