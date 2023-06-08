Подписание Месси привело к сильному росту популярности "Интер Майами"

Клуб МЛС "Интер Майами", вчера официально объявивший о переходе аргентинского нападающего Лионеля Месси, набрал 1 млн подписчиков на официальный аккаунт клуба в "Инстаграм" за 12 минут после сообщения о трансфере звёздного игрока, сообщает Sportskeeda.

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, прежде чем принять предложение "Интера", семикратный обладатель "Золотого мяча" отверг предложения "Барселоны" и клуба из Саудовской Аравии "Аль-Хиляль", который обещал выплатить футболисту € 1,2 млрд за два года.

В завершившемся сезоне аргентинский нападающий принял участие в 41 матче за "ПСЖ" во всех турнирах, в которых забил 21 гол и сделал 20 результативных передач.

Ранее мы писали о том, что в новую команду Месси может перейти и его бывший одноклубник.