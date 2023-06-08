Луис Суарес может перейти в новую команду Месси

Нападающий бразильской команды "Гремио" Луис Суарес собирается перейти в "Интер Майами". Об этом сообщает 90 min, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Такая информация появилась после новости о переходе Лионеля Месси в американскую команду. Напомним, что Месси и Суарес ранее вместе выступали за "Барселону".

Суарес перешел в "Гремио" из "Насьоналя". Его контракт с бразильской командой рассчитан до 2024 года. Ранее он также выступал за мадридский "Атлетико" и "Ливерпуль". Отмечается, что в нынешнем контракте Суареса прописано, что он может досрочно завершить сотрудничество с клубом.

3 июня Месси провел последний матч в составе французского "Пари Сен-Жермен", выйдя на поле против "Клермона" в 38-м туре чемпионата Франции. Контракт Месси с парижанами завершился в июне, он перешел в "Интер Майами" в качестве свободного агента.