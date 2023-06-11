«Манчестер Сити» выиграл Лигу чемпионов УЕФА
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Сегодня в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА встречались английский футбольный клуб "Манчестер Сити" и итальянский "Интер".

Как сообщает Day.Az, финальный матч завершился победой "Манчестер Сити" с минимальным счетом - 1:0

Единственный гол в игре на 68-й минуте забил Родри.

Таким образом, "Манчестер Сити" стал победителем Лигу чемпионов УЕФА.