https://news.day.az/sport/1572309.html «Манчестер Сити» выиграл Лигу чемпионов УЕФА - ФОТО - ВИДЕО
«Манчестер Сити» выиграл Лигу чемпионов УЕФА - ФОТО - ВИДЕО
Сегодня в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА встречались английский футбольный клуб "Манчестер Сити" и итальянский "Интер".
Как сообщает Day.Az, финальный матч завершился победой "Манчестер Сити" с минимальным счетом - 1:0
Единственный гол в игре на 68-й минуте забил Родри.
Таким образом, "Манчестер Сити" стал победителем Лигу чемпионов УЕФА.
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